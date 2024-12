Corais de Notre-Dame esperam ansiosos a reabertura da catedral

Durante várias semanas, houve uma agitação no boulevard Saint-Germain, 39, em Paris, onde quase 80 cantores com idades entre oito e 30 anos, divididos em três coros (crianças, jovens e adultos), ensaiaram para a parte lírica desse evento histórico.

"Após a reabertura, temos muitos serviços religiosos na agenda", explicou Henri Chalet, diretor e regente principal do coral.

Após os dois dias dedicados às cerimônias (sábado) e missas (domingo) na abertura, o programa é intenso para esses especialistas em música sacra, com 25 serviços, vésperas e missas somente na primeira semana.

Após o incêndio de 15 de abril de 2019, a Maîtrise de Notre Dame, que reúne os três coros, foi instalada na igreja parisiense de Saint-Germain l'Auxerrois, próxima à catedral.

"Era fundamental continuar ensaiando e mantendo vivo o repertório da catedral e da Maîtrise, para não estragar nossa experiência", disse Émilie Fleury, diretora dos coros infantil e juvenil.

O sentimento que os artistas compartilham é de "grande alegria e impaciência com a ideia de retornar à catedral, ampliada após as reformas, com sua acústica, seus arredores, sua alma".