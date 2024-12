China pede que EUA 'pare de se intrometer em Taiwan'

A China insiste que a ilha faz parte de seu território e se opõe a qualquer reconhecimento de Taiwan como Estado soberano.

"A questão de Taiwan está no centro dos principais interesses da China e constitui a primeira linha vermelha que não pode ser ultrapassada nas relações entre a China e os EUA", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.

Desde que chegou ao Havaí no sábado, a primeira parada de seu giro pelo Pacífico, Lai se reuniu com o governador do estado, Josh Green, membros do Congresso dos Estados Unidos e outros.

Depois do Havaí, Lai visitará as Ilhas Marshall, Tuvalu e Palau, as únicas nações do Pacífico entre os 12 aliados que reconhecem Taiwan como um Estado, e também passará uma noite em Guam, um território dos Estados Unidos.

© Agence France-Presse