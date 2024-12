Forças curdas na Síria querem retirar civis de Aleppo diante de ofensiva rebelde

Segundo o OSDH, as comunicações estavam cortadas com as zonas majoritariamente curdas, o que provoca o temor de "massacres" contra a população curda.

O anúncio acontece poucos dias após uma coalizão de grupos rebeldes dominada por islamistas ter iniciado uma ofensiva relâmpago no noroeste da Síria, retirando o controle de várias localidades das forças do regime, incluindo Aleppo, a segunda maior cidade do país.

