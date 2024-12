Jatos russos e sírios intensificam bombardeio em território rebelde sírio; ao menos 25 morrem

O Exército também afirmou ter recapturado várias cidades que os rebeldes haviam invadido nos últimos dias.

Moradores disseram que um ataque atingiu uma área residencial lotada no centro de Idlib, a maior cidade em um enclave rebelde perto da fronteira com a Turquia, onde cerca de quatro milhões de pessoas vivem em barracas e moradias improvisadas.

Pelo menos sete pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, de acordo com as equipes de resgate no local. O Exército sírio e sua aliada, a Rússia, afirmam que têm como alvo os esconderijos de grupos insurgentes e negam atacar civis.

Dez crianças estavam entre os mortos nos ataques aéreos em Idlib e arredores e em outros alvos no território controlado pelos rebeldes perto de Aleppo no domingo, de acordo com os Capacetes Brancos.

O número total de mortos nos ataques sírios e russos desde 27 de novembro subiu para 56, incluindo 20 crianças, acrescentou o grupo em um comunicado no X.

A Reuters não pôde confirmar de forma independente os relatos do campo de batalha.