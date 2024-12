Jack Doohan, filho de Michael Doohan, correrá com a Alpine em Abu Dhabi

O francês Esteban Ocon, fechado com a equipe Haas para 2025, não competirá com a Alpine no último Grande Prêmio da temporada de Fórmula 1, neste fim de semana em Abu Dhabi, e será substituído pelo australiano Jack Doohan, filho da lenda da motovelocidade Michael Doohan, anunciou a equipe franco-britânica nesta segunda-feira (2).

"A Alpine anuncia a participação de seu piloto reserva Jack Doohan no Grande Prêmio de Abu Dhabi 2024 no lugar de Esteban Ocon. Esta mudança permitirá liberar Esteban para que pilote com a Haas nos testes de pré-temporada em Abu Dhabi", indicou a equipe em comunicado.

"Já anunciado como piloto oficial junto com Pierre Gasly para a temporada 2025, Jack Doohan correrá com seu número de reserva 61 e também participará dos testes de final de temporada no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi", detalhou a Alpine.