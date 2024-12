Escalada do conflito na Síria abala EUA, mas oferece oportunidade a Trump

O recrudescimento dos combates já provocou o deslocamento de quase 50.000 pessoas, de acordo com a ONU, e levará a um aumento das necessidades humanitárias com o início do inverno, disse Mona Yacoubian, vice-presidente do Centro para o Oriente Médio e Norte da África do Instituto da Paz dos EUA.

"Isso levanta uma grande questão: para onde vão as pessoas que estão se deslocando?", alertou ela. "Com essas mudanças na dinâmica do poder, será que isso abre a porta para uma redefinição da região e de sua estrutura de segurança? Acho que essa é uma questão importante e muito aberta.

