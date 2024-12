Alesp: governistas defendem PM, e oposição culpa Tarcísio por violência

A divulgação do vídeo em que um policial militar joga um homem de uma ponte gerou repercussão entre deputados estaduais na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) nesta terça-feira (3). Parlamentares da oposição culparam o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o secretário Guilherme Derrite por episódios recentes de violência policial. Já os governistas saíram em defesa da PM.

O que aconteceu

Oposicionistas criticam atuação de Tarcísio e do secretário de Segurança Pública do Estado. Parlamentares ouvidos pelo UOL atribuem casos recentes de uso desproporcional da força policial a um discurso da gestão atual que incentivaria a violência por parte da PM. Deputados da oposição também ingressaram com ações no MP-SP (Ministério Público de São Paulo) e na Alesp contra o governo estadual.

O deputado estadual Reis (PT) afirmou que o episódio demonstra que a PM saiu do controle do governo. "Esse descontrole pode ter sido pelo libera geral do governador. 'Ah, vamos combater o crime, o bandido tem que morrer'. Ele dá uma licença para matar", disse o petista, que foi investigador da Polícia Civil e é integrante da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários da Casa.