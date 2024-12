Parlamento é fechado e atividades políticas são proibidas na Coreia do Sul

A Coreia do Sul ordenou, nesta terça-feira (3), o fechamento do Parlamento, a proibição de todas as atividades políticas e declarou que a imprensa estará sujeita a controle, depois que o presidente decretou a lei marcial para proteger o país de "forças comunistas".

"Todas as atividades políticas, incluindo as da Assembleia Nacional, dos conselhos locais, dos partidos políticos e das associações políticas, bem como assembleias e manifestações, são estritamente proibidas" e os meios de comunicação estarão sujeitos a controle, anunciou em comunicado Park An-su, o comandante encarregado de aplicar a lei marcial decretada pelo presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, nesta terça-feira.

