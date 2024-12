Leipzig vence Eintracht (3-0) e vai às quartas da Copa da Alemanha

O Frankfurt não perdia desde o dia 19 de outubro (2 a 1 fora de casa diante do Leverkusen) e somou oito vitórias e um empate contando todas as competições, enquanto o Leipzig não vencia desde as oitavas de final da Copa da Alemanha (4 a 2 contra o St. Pauli).

No segundo gol, Openda foi comemorar com o técnico Marco Rose, pressionado depois de uma série negativa no campeonato (um ponto em 12 possíveis nas últimas quatro rodadas) e na Liga dos Campeões (cinco derrotas em cinco partidas).

--- Resultados da Copa da Alemanha:

Quarta-feira

(+) Colônia (D2) - Hertha Berlim (D2) 2 - 1 (após prorrogação)

(+) Wolfsburg (D1) - Hoffenheim (D1) 3 - 0