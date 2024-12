Trump nomeia novamente Peter Navarro como assessor comercial

Donald Trump escolheu como seu assessor de comércio e indústria Peter Navarro, que já ocupou o cargo durante o primeiro mandato do ex-presidente (2017-2020) e cumpriu quatro meses de prisão por obstruir as investigações do Congresso após o ataque ao Capitólio.

"Durante o meu primeiro mandato, poucos foram tão eficazes ou determinados quanto Peter ao aplicar minhas duas regras sagradas: comprar produtos americanos e contratar americanos", afirmou Trump em sua rede Truth Social.

"Estou satisfeito em anunciar que Peter Navarro, um homem tratado de forma horrível pelo Estado Profundo, ou como queiram chamá-lo, será meu principal assessor de comércio e indústria", acrescentou.