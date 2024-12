DNA, celular e fotos: polícia busca pistas do assassino de executivo nos EUA

Os investigadores acreditam que o suspeito chegou a Nova York, provavelmente vindo de Atlanta (Geórgia, sudeste), na noite de 24 de novembro, de ônibus, e se hospedou em um albergue no norte de Manhattan usando uma identidade falsa.

O fugitivo procurado é um jovem branco, que, após disparar contra Thompson, que iria participar da conferência anual de investidores da empresa em um hotel no centro de Manhattan, fugiu de bicicleta em direção ao Central Park.

De acordo com as câmeras de segurança, quando saiu do parque, ele não estava mais com a mochila cinza-claro com a qual cometeu o assassinato, mas a polícia ainda não a encontrou, segundo o jornal The New York Times.

Ainda não se sabe o motivo do crime, mas nas cápsulas de bala encontradas no local do homicídio havia inscrições como "atrasar" ou "negar", palavras familiares para clientes das companhias de seguros, que frequentemente se recusam a cobrir despesas médicas.

Jessica Tisch, a principal responsável pelo Departamento de Polícia de Nova York, afirmou após o assassinato do executivo de 50 anos que "todos os indícios apontam para um ataque premeditado, planejado com antecedência e dirigido a um alvo específico".

O assassino agiu sozinho?

A polícia não acredita que o atirador seja um assassino de aluguel, embora ele tivesse experiência com armas de fogo, tenha usado um silenciador ? pouco comum entre os criminosos profissionais ?, provavelmente tenha agido sozinho e soubesse por qual porta do hotel seu alvo entraria.