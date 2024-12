Fenômeno australiano melhora tempos de Usain Bolt aos 16 anos

O fenômeno australiano Gout Gout, de 16 anos, bateu neste sábado (7) o recorde da Austrália dos 200 metros rasos com o tempo de 20 segundos e 4 centésimos, superando a marca que o lendário jamaicano Usain Bolt conseguiu com a mesma idade.

O adolescente, cujos pais nasceram no Sudão do Sul, conseguiu a marca em Brisbane, melhorando o antigo recorde nacional de Peter Norman (20 segundos e 6 centésimos), estabelecido nos Jogos Olímpicos da Cidade do México-1968.

Comparado na imprensa local com Bolt, dono de oito medalhas de ouro olímpicas, Gout fez a prova dos 200 m mais rápida da história para um atleta de 16 anos, segundo a World Athletics.