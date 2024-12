Comunidade internacional pede estabilidade a rebeldes sírios após queda de Assad

No sábado, o chanceler iraniano, Abbas Araqchi, exigiu um "diálogo político" entre o governo sírio e os grupos da oposição.

- Turquia: "país mergulhado no caos" -

O chanceler turco, Hakan Fidan, afirmou que a queda do regime de Assad não foi repentina, e sim o resultado da guerra civil.

"Isto não aconteceu em uma noite. Nos últimos 13 anos, o país está mergulhado no caos", disse Fidan.

- Israel: cai "elo central do eixo do mal" -

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, qualificou a derrubada de Bashar al-Assad na Síria como um "dia histórico no (...) Oriente Médio" e a queda de um "elo central do eixo do mal" dirigido pelo Irã.