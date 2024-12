Diretor francês nega acusações de agressão sexual contra uma menor

Os investigadores disseram que a atriz lhes disse que algumas sequências a deixaram "muito desconfortável" e que outras foram "violentas".

Entre 2001 e 2004, a atriz adolescente visitava Ruggia quase todos os sábados. Haenel o acusou de procurar desculpas para abordá-la durante aqueles encontros, em sua casa, em que afirma que o cineasta acariciava suas coxas e tocava seus órgãos genitais e seios.

Mas, segundo Ruggia, foi a própria atriz quem "pediu para ir" à sua casa e quem "talvez tenha reinterpretado" esses gestos para lhes dar um caráter sexual.

Adèle Haenel, vencedora de dois Cesars - o maior prêmio francês do cinema - disse no ano passado que estava deixando a indústria por causa do que descreveu como complacência com predadores sexuais.

