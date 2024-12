Banco Central fechará ano com nova alta da Selic

Enquanto isso, as discussões sobre o Orçamento de 2025, que precisa de aprovação legislativa, não avançam com urgência antes do recesso do Congresso, previsto para 23 de dezembro.

Analistas estimam que uma eventual incapacidade de equilibrar as contas fiscais aumentará a pressão inflacionária.

Esta será a última reunião do Copom antes da posse de Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central, em janeiro. O economista de 42 anos foi indicado por Lula e, durante sua audiência de confirmação no Senado, em outubro, garantiu que o presidente lhe assegurou "total liberdade na tomada de decisões".

rsr/ffb/ll/llu/am

© Agence France-Presse