Copom eleva taxa Selic para 12,25%

Desde junho de 2024, quando chegou a 10,50%, se manteve estável até a retomada do ciclo de altas em setembro.

A elevação dos juros encarece o crédito, o que desestimula o consumo e o investimento, reduzindo as pressões sobre os preços, ao mesmo tempo em que tira dinamismo da economia.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou uma expansão no terceiro trimestre de 0,9% em relação ao segundo, e de 4% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Além disso, o desemprego registrou seu nível mais baixo desde 2012 no trimestre agosto-outubro (6,2%).

Apesar dos resultados econômicos sólidos, o governo Lula enfrenta a desconfiança do mercado financeiro sobre sua capacidade para controlar a expansão dos gastos públicos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um pacote fiscal de cortes de gastos estimado em R$ 70 bilhões até 2026, ao mesmo tempo em que apresentou uma proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, o que levaria a uma queda de arrecadação, criticada nos meios financeiros.