Google apresenta seu novo modelo de IA: Gemini 2.0

O Google anunciou nesta quarta-feira (11) o lançamento do Gemini 2.0, seu modelo baseado em inteligência artificial (IA) mais avançado até o momento, enquanto os gigantes mundiais do setor competem para assumir a liderança nessa tecnologia em rápido desenvolvimento.

Sundar Pichai, CEO do grupo, disse que o novo modelo marca o que a empresa chama de "uma nova era de agentes" no desenvolvimento de IA, com modelos da tecnologia projetados para entender e tomar decisões sobre o mundo ao seu redor.

"O Gemini 2.0 tem como objetivo tornar as informações muito mais úteis", explicou Pichai em seu anúncio, enfatizando a capacidade aprimorada do modelo de entender o contexto da realidade, pensar vários passos à frente e tomar decisões supervisionadas em nome dos usuários.