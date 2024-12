Túmulo do pai de Bashar al-Assad é incendiado na Síria

O túmulo de Hafez al-Assad, pai do presidente sírio deposto Bashar al-Assad, foi incendiado em sua cidade natal, Qardaha, de acordo com imagens de vídeo obtidas nesta quarta-feira (11) pela AFP, mostrando combatentes rebeldes e jovens assistindo ao incêndio.

A ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse à AFP que os rebeldes incendiaram o mausoléu, localizado no coração da comunidade alauíta de Assad em Latakia, no noroeste do país. Imagens da AFP mostram partes do mausoléu em chamas.