BCE corta taxas e antecipa política menos restritiva

Com esse corte em sua taxa de referência, o BCE está dando mais um passo em suas medidas para reduzir o custo de novos créditos para empresas e famílias. Esse ciclo segue um período de drástico aperto monetário para lidar com a alta inflação, relacionada à guerra na Ucrânia e à recuperação pós-covid.

A maioria dos observadores estava apostando nesse cenário: os guardiões do euro renunciando a um corte maior na taxa de 0,5 ponto percentual em face do crescimento mais lento e da queda rápida da inflação.

Novas projeções econômicas divulgadas pelo BCE na quinta-feira levaram a instituição a reduzir suas previsões de crescimento para 2024 a 2026 e suas previsões de inflação para 2024 e 2025.

De acordo com o BCE, a inflação em 2024 chegará a 2,4% (anteriormente projetada em 2,5%), caindo para 2,1% em 2025 e 1,9% em 2026.

A instituição também prevê um crescimento do PIB da zona do euro de 0,7% em 2024, em comparação com 0,8% anteriormente, 1,1% em 2025 e 1,4% em 2026.

A economia da zona do euro está "perdendo força", disse a presidente do BCE em uma coletiva de imprensa, referindo-se à contração do setor industrial e ao fraco crescimento do setor de serviços.