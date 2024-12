Indiano Dommaraju Gukesh, de 18 anos, torna-se o campeão de xadrez mais jovem do mundo

Gukesh não perdeu a oportunidade de continuar sua extraordinária ascensão no mundo do xadrez. Sua nomeação como desafiante graças à sua vitória no Torneio de Candidatos em abril de 2024 já era surpreendente, mas ele continuou a ganhar peso com um forte desempenho na Olimpíada de Xadrez em setembro, vencida pela Índia.

