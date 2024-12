Fifa sorteia grupos das eliminatórias europeias para Copa de 2026

Os vencedores de cada grupo se classificam diretamente para a Copa do Mundo e os 12 segundos colocados passarão por uma repescagem para conseguir uma vaga, junto com os quatro melhores da Liga das Nações 2024/2025 que não tenham ficado nas duas primeiras posições de seus grupos.

O Mundial de 2026 será o primeiro com 48 seleções e será organizado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

A Espanha, atual campeã europeia, ficará no Grupo E, junto com Turquia, Geórgia e Bulgária, caso vença a Holanda nas quartas de final da Liga das Nações.

Se perder, a 'Roja' cai no Grupo G, com Polônia, Finlândia, Lituânia e Malta.

"É um sorteio muito condicionado pelo que vai acontecer em março. Fazer projeções sobre o que pode ser um grupo ou outro não faz sentido neste momento, mas tomara que estejamos no Grupo E", disse Pablo Amo, auxiliar do técnico da seleção espanhola, Luis de La Fuente, presente em Zurique para o sorteio.

No caso da França, vice-campeã do mundo na última Copa, a primeira hipótese é o Grupo D, junto com Ucrânia, Islândia e Azerbaijão, com vitória sobre a Croácia na Liga das Nações.