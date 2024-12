Juiz é afastado por faltas no presencial e fila de processos atrasados

O juiz Carlos Eduardo Mendes foi afastado temporariamente de seu cargo na 8ª Vara Cível de Campinas (SP) em uma decisão unânime do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

O que aconteceu

O magistrado ficará suspenso por 120 dias de suas funções. A decisão do grupo ocorreu na última quarta-feira (11) durante sessão administrativa do colegiado.

Mendes foi punido devido a inúmeras faltas no trabalho presencial e a uma fila de processos atrasados. O caso do juiz chegou ao colegiado após ele ser acusado de nomear um amigo como administrador judicial em processos. O relator do caso, o desembargador José Carlos Ferreira Alves, não viu ilegalidades na nomeação —o que a defesa usou como justificativa para pedir o arquivamento total do caso.