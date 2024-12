Empates com gosto doce para o líder Liverpool e amargo para o Arsenal

Em inferioridade numérica e duas vezes atrás no placar, o líder Liverpool salvou o empate na 16ª rodada diante do Fulham (2-2) com sabor de vitória, enquanto o Arsenal, que também empatou com o Everton (0-0), desperdiçou a chance de se aproximar dos 'Reds'.

Em Anfield as coisas se complicaram para o Liverpool logo cedo: primeiro com um gol do brasileiro Andreas Pereira (11') e minutos depois com a expulsão do lateral escocês Andy Robertson (17'), que derrubou o galês Harry Wilson quando avançava sozinho na direção do gol defendido por Alisson Becker.

Mas os jogadores comandados pelo técnico Arne Slot reagiram e empataram com uma cabeçada de Cody Gakpo no início do segundo tempo (47'), aproveitando um cruzamento do egípcio Mohamed Salah.