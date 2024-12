Autoridades venezuelanas entregam corpo de detido durante protestos que morreu na prisão (ONG)

O corpo de Jesús Álvarez, que foi detido nos protestos contra a reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela e morreu na última quinta-feira na prisão, foi entregue aos seus familiares, após as autoridades negarem seu falecimento, informaram neste domingo (15) uma ONG e um comitê de familiares de presos políticos.

Seu filho, também chamado Jesús Álvarez, recebeu o corpo na noite de sábado, confirmou à AFP um porta-voz do Observatório Venezuelano de Prisões (OVP). "Ele foi escoltado por funcionários" até o local onde seu pai será sepultado, indicou a fonte.

As causas da morte ainda são desconhecidas. O filho, que soube do falecimento pelas redes sociais, havia denunciado na véspera que as autoridades do presídio onde seu pai estava, a prisão de máxima segurança de Tocuyito (Carabobo, centro), haviam negado a existência de um morto quando ele foi verificar a notícia pessoalmente na prisão.