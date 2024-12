Bolívia renova principais autoridades judiciais em uma eleição atípica

Os cidadãos escolherão 38 autoridades - titulares e suplentes - do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo de Justiça, do Conselho da Magistratura e do Tribunal Agroambiental, entre candidatos pré-selecionados pelo Parlamento.

O processo deveria ter ocorrido em 2023, mas foi adiado várias vezes e todos os magistrados estão com seus mandatos vencidos. Além disso, a justiça suspendeu o sufrágio em várias regiões do país devido às impugnações de alguns candidatos rejeitados na pré-seleção.

"O resultado é que a eleição ocorre com um ano de atraso e de forma incompleta", disse Oscar Hassenteufel, presidente do órgão eleitoral, ao inaugurar a jornada de votação.

Em 2025, a Bolívia realizará eleições presidenciais, e o Judiciário pode influenciar o cenário político em meio à disputa entre Evo Morales e o presidente Luis Arce pelo comando da esquerda.

A justiça já teve um papel decisivo neste ano, quando o Tribunal Constitucional impediu uma nova candidatura de Morales, que governou entre 2006 e 2019. A corte limitou a dois o número máximo de mandatos presidenciais e retirou Morales da liderança do partido governista Movimento ao Socialismo.

Apesar da proibição, Morales insiste em se candidatar, enquanto Arce ainda não confirmou se tentará um segundo mandato.