Lula agradece a Deus e explica episódio da queda: 'Já tinha cortado a unha'

O que mais Lula disse após alta

Preciso ficar tranquilo uns 60 dias, mas posso trabalhar normal. Vou passar o Natal e o Ano Novo em casa e vou tentar obedecer de forma muito respeitosa às determinações dos médicos. Estou muito disciplinado. Eu nunca penso que vou morrer, mas tenho medo. Então, eu preciso me cuidar.

Eu quero no dia 31 de dezembro de 2026 entregar esse Brasil mais alegre, esse Brasil sem fome, com mais emprego, com mais respeito, sem fake news, sem mentira. E quem quiser pregar o ódio e a mentira, que procure outro planeta para viver, porque aqui no planeta Terra e no Brasil não tem direito.

Médicos explicam cirurgia

Nome técnico do procedimento é trepanação com o objetivo de descomprimir o cérebro. Segundo a equipe médica de Lula, não se trata de uma abertura significa do crânio. O presidente ficou com um dreno por três dias, conforme os médicos.

Procedimento é considerado comum, dizem médicos. Segundo Kalil, o hematoma estava localizado entre o osso e o cérebro. "Não tem machucado no cérebro", disse. O procedimento foi feito, segundo os médicos, para que o hematoma não comprima o cérebro.