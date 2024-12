Lula: 'Se tentativa de golpe for provada, deve haver punição severa'

Lula explica episódio da queda: 'Já tinha cortado a unha'

Presidente explicou como caiu no banheiro após cortar unhas. "Estava cortando as unhas das mãos. Eu já tinha cortado minha unha, já tinha lixado minha unha. Quando fui guardar o estojo, ao invés de levantar e abrir a gaveta, eu tentei afastar meu bumbum do banco. O banco era redondo, meu bumbum não levitou, eu cai e bati com a cabeça na hidromassagem", contou.

Lula disse que a "única surpresa" foi achar que estava curado. Segundo o presidente, ele tinha retomado suas atividades físicas, como esteira, musculação, além de viagens.

"No domingo comecei a sentir dor de cabeça, achei que era por conta do sol", afirmou. Na segunda, o petista contou que as dores continuaram, os passos ficaram lentos e foi quando decidiu ir ao médico.

Lula permaneceu três dias na UTI e na sexta-feira (13) passou a receber cuidados semi-intensivos. A cirurgia de emergência do presidente ocorreu após ele sentir fortes dores de cabeça em decorrência da queda no banheiro.