PSG vence Lyon (3-1) e amplia liderança na Ligue 1

O Paris Saint-Germain venceu o Lyon por 3 a 1 neste domingo (15), no encerramento da 15ª rodada da Ligue 1, o que deixa os parisienses na liderança com sete pontos de vantagem sobre seus perseguidores.

Depois de dois empates nas últimas rodadas, o PSG havia cedido terreno ao Olympique de Marselha (2º) e ao Monaco (3º), mas as duas equipes empataram no sábado e ficaram com 30 pontos, contra 37 do gigante da capital.

Ciente da oportunidade que tinha para disparar, o PSG entrou com o pé no acelerador e Ousmane Dembelé abriu o placar logo no início da partida (8'), marcando com frieza o seu sexto gol na temporada.