Equipes de Biden e Trump discutem segurança da posse após ataque em Nova Orleans

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca disse nesta sexta-feira que está trabalhando em colaboração com a equipe de transição do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, para impedir possíveis ataques no evento da posse, que ocorrerá no dia 20 de janeiro.

John Kirby, porta-voz de Segurança Nacional do atual presidente, Joe Biden, disse que a Casa Branca está mantendo o novo conselheiro de Trump nessa área, Mike Waltz, informado sobre as investigações do ataque de Ano Novo, em Nova Orleans, quando um veterano do Exército dos EUA dirigiu uma caminhonete contra um grupo de pessoas, matando pelo menos 14 delas. Além disso, houve a explosão de um veículo em Las Vegas, também envolvendo um soldado do Exército dos EUA.