Brasil pede esforços redobrados contra mudança climática após passagem de furacão em Mayotte

O devastador ciclone que atingiu o arquipélago francês de Mayotte, no oceano Índico, destaca a necessidade de os países redobrarem seus esforços na luta contra as mudanças climáticas, declarou, nesta segunda-feira (16), o governo brasileiro.

"Neste momento de tristeza, o Brasil conclama as nações parceiras a redobrarem os esforços de adaptação aos impactos da mudança do clima, em reação à multiplicação de eventos naturais extremos", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

O Itamaraty expressou suas condolências aos afetados pelo ciclone Chido, que devastou Mayotte no domingo. As autoridades temem que várias centenas de pessoas tenham morrido em decorrência do ciclone, o pior a atingir o arquipélago em 90 anos.