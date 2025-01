Presidente austríaco encarrega pela primeira vez extrema direita para formação de governo

O presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, encarregou nesta segunda-feira (6), pela primeira vez na história do país, um líder da extrema direita, Herbert Kickl, para formar um governo, após o fracasso das negociações por outras forças políticas.

A Áustria, membro da União Europeia, mergulhou na incerteza política no sábado, depois que o primeiro-ministro conservador, Karl Nehammer, encerrou as negociações para formar um governo de centro sem a extrema direita, que venceu as eleições legislativas no final de setembro.

Nehammer anunciou que renunciaria "nos próximos dias" ao cargo de chanceler e presidente do Partido Popular Austríaco (ÖVP), prometendo uma "transição organizada".