Wall Street fecha com resultados mistos e recorde do Nasdaq

A Broadcom seguiu se beneficiando de seus bons resultados e das declarações de seu CEO, Hock Tan, que vê uma "grande oportunidade" para sua empresa no desenvolvimento da IA.

O anúncio desta segunda-feira de que o SoftBank investirá 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos também impulsionou as ações de tecnologia, apontou Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

"Há um renovado otimismo nas ações de semicondutores e grandes empresas de tecnologia", disse Sarhan.

Mas Jack Ablin, da Cresset Capital, alertou que isso pode ser apenas uma pausa antes que o mercado receba dados econômicos importantes, como vendas no varejo, inflação e uma decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) sobre as taxas de juros.

"Há muito o que digerir esta semana", afirmou Ablin.

