Isolado, Braga Netto tem quarto com cadeado e come quatro refeições por dia

Apesar disso, nos bastidores, a avaliação feita sob reserva é que a prisão pode ajudar a descontaminar a instituição. O ministro da Defesa, José Múcio, costuma dizer que é preciso punir os CPFs para poder limpar um pouco a imagem golpista que tem sido atrelada ao Exército, por conta das investigações que envolvem o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.



"O Exército vem acompanhando as diligências realizadas por determinação da Justiça e colaborando com as investigações em curso. A Força não se manifesta sobre processos conduzidos por outros órgãos, procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército Brasileiro com as demais instituições da República", disse o Centro de Comunicação do Exército, em nota divulgada após a prisão.

Nome de Braga Netto foi revelado pouco antes de prisão

No último sábado, quando a Polícia Federal foi cumprir a ordem de prisão do general Walter Braga Netto, no Rio de Janeiro, um grupo de militares acompanhou a equipe de policiais, como é de praxe em casos que envolvam figuras da caserna.

Integrantes do Exército afirmam que não havia informação sobre quem era o alvo da operação e o nome de Braga Netto só foi revelado no momento do cumprimento da ordem judicial.

A decisão sobre o local que o general da reserva quatro estrelas cumpriria a prisão foi tomada pelo Comando Militar do Leste, que é de responsabilidade do general de Exército Kleber Nunes de Vasconcellos, um quatro estrelas da ativa que, conforme o estatuto militar, tem precedência para supervisionar a prisão do colega de patente (que no caso está na reserva).

A sede do Comando Militar do Leste é o Palácio Duque de Caxias e a decisão em não manter Braga Netto detido no local foi tomada, segundo fontes militares, em razão da alta circulação de pessoal e de as instalações não serem consideradas adequadas para configuração de uma cela.