O fantasma da deportação também ameaça as famílias americanas

Mirna e Foday são beneficiários do Daca. "É meu último escudo", diz Foday, assistente do promotor distrital da Filadélfia. Mirna trabalha com Inteligência Artificial.

Um juiz do Texas declarou ilegal o programa e bloqueou novas aplicações ao Daca, prejudicando Oscar. Mas o litígio sobre sua vigência continua.

"Pago impostos e vivo minha vida como americano [...] Tudo o que conheço são os Estados Unidos. Se cancelarem o Daca, milhares de pessoas como nós vão ficar na incerteza", comenta Foday.

Ele espera que Trump "só se enfoque em deportar os criminosos porque os Estados Unidos são uma terra de imigrantes [...] Trump disse que queria ajudar quem obtivesse um título universitário a ter uma residência".

Essa possibilidade favoreceria Oscar, mas ele não confia. Em caso de ser detido, ele leva na carteira um cartão com números da família e do advogado para que as autoridades avisem seus entes queridos. "Espero pelo melhor, mas me preparo para o pior".

- Pela família -

"É preocupante ter um presidente que fala em pôr fim à cidadania por nascimento, o que afetará todas as comunidades, não só os novos imigrantes. Isto abalará as estruturas da nossa sociedade, é assustador", avalia Harold Solís, codiretor legal da ONG Make The Road New York, que trabalha como migrantes.