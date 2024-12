EUA reporta primeiro caso grave de gripe aviária em humanos

O sequenciamento genético revelou que o vírus H5N1 do paciente pertencia ao genótipo D1.1, detectado recentemente em aves selvagens e aves domésticas nos Estados Unidos, bem como em pessoas no estado de Washington e na província canadense da Colúmbia Britânica.

O genótipo D1.1 é diferente do B3.13, que foi identificado em vacas leiteiras e desencadeou alguns surtos em aves e humanos com sintomas leves, como conjuntivite.

Alguns casos humanos nos EUA não vieram do contato com um animal, mas as autoridades de saúde acreditam que é muito cedo para sugerir a transmissão entre humanos.

O CDC considera que o risco para o público em geral é baixo.

Em março, um surto de gripe aviária altamente patogênica, ou H5N1, foi relatado pela primeira vez em vários estados.

