Líder PSG vence Monaco (4-2) e dispara na Ligue 1; Donnarumma sofre pisão no rosto

O líder Paris Saint-Germain conseguiu uma importante vitória por 4 a 2 na visita a um adversário direto na luta pelo título, o Monaco, nesta quarta-feira (18), em partida antecipada da 16ª rodada da Ligue 1, na qual o goleiro Gianluigi Donnarumma sofreu sérias lesões no rosto.

Numa imagem impressionante ocorrida logo no início do jogo, o italiano foi atingido no lado direito do rosto por um pisão do lateral-direito do time monegasco, Wilfried Singo (17').

Singo não sofreu qualquer punição, já que não houve a intenção, e Donnarumma, ensanguentado e com as marcas das travas da chuteira, precisou levar pontos e acabou sendo substituído por Matvey Safonov.