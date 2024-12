Wolverhampton confirma chegada do técnico português Vitor Pereira

O Wolverhampton, penúltimo colocado da Premier League, confirmou nesta quinta-feira (19) a nomeação do técnico português Vitor Pereira, que poderá estrear no domingo contra o Leicester, adversário direto na luta pela permanência na elite do futebol inglês.

O treinador de 56 anos substitui Gary O'Neil, demitido no domingo, um dia depois da 11ª derrota sofrida em 16 rodadas de campeonato.

O'Neil deixou o comando após a derrota de sábado por 2 a 1 em casa para o Ipswich, a quarta consecutiva do time, resultado que deixou o Wolves com apenas nove pontos na competição.