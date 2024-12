Delegado suspeito de tirar RGs para líderes do PCC é preso com R$ 400 mil

Suspeito de tirar RGs para líderes do PCC. De acordo com as investigações, o delegado pode ter auxiliado o narcotraficante Anselmo Becheli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, a tirar a segunda via da carteira de identidade falsa em Taboão da Serra (Grande São Paulo) em abril de 2021.

Brandini já foi investigado por suspeita de fraude no Detran. Em 2010, a Corregedoria da Polícia Civil e o Ministério Público investigaram o envolvimento de quatro delegados que atuaram no departamento pela contratação sem licitação de ao menos 13 empresas de informática responsáveis pelo sistema de registro de veículos e de formação de motoristas.

Cara Preta, ligado à cúpula do PCC, e o motorista dele, Antônio Corona Neto, o Sem Sangue Imagem: Reprodução

Nome falso para adquirir empresa de ônibus

Cara Preta usou outro nome com base em documento falso para adquirir uma das maiores empresas de ônibus da zona leste de São Paulo. Ubiratan Antônio da Cunha, presidente afastado da UPBus, também foi preso nesta sexta-feira por suspeita de lavagem de dinheiro e organização criminosa devido ao elo com o PCC.

Narcotraficante supostamente beneficiado pelo delegado teria sido morto a mando de delator do PCC. Cara Preta foi assassinado a tiros em dezembro de 2021, no Tatuapé, junto com o motorista Antônio Corona Neto, 33, o Sem Sangue. Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, apontado como o delator do PCC e autor de denúncia contra policiais corruptos morto no aeroporto de Guarulhos em novembro, foi acusado e processado como o mandante do duplo homicídio de Cara Preta e Sem Sangue.