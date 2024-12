Manchester City perde para Aston Villa e agrava sua crise

A queda livre do Manchester City não tem fim: a equipe de Pep Guardiola foi derrotada neste sábado (21) pelo Aston Vila por 2 a 1 e agora tem apenas uma vitória nos últimos 12 jogos que disputou, incluindo todas as competições.

O City queria interromper a série negativa antes do Natal, mas não alcançou o objetivo graças aos gols de Jhon Durán (16') e de Morgan Rogers (64'), que abriram vantagem para o Villa, antes de Phil Folden apenas descontar para o time de Manchester nos acréscimos (90'+3).

Com esta nova derrota, o atual tetracampeão fica longe das primeiras posições do Campeonato Inglês: quinto colocado com 27 pontos, a nove do líder Liverpool, que tem dois jogos a menos.