Acidente em Minas é o terceiro mais grave envolvendo coletivos rodoviários nos últimos 20 anos

Um acidente entre um ônibus da Emtram, uma carreta com pedras e um carro de passeio, na altura do km 286 da BR-116 próximo à comunidade rural da Lajinha, no município de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, deixou ao menos 39 mortos na madrugada deste sábado, 21. Esse é o terceiro acidente mais grave envolvendo coletivos rodoviários nos últimos 20 anos, no Brasil. O mais letal, com 51 mortos, aconteceu em março de 2015, quando um ônibus da Costa & Mar Turismo despencou em uma ribanceira, na Serra Dona Francisca, em Joinville, Santa Catarina.

Como foi o acidente

O desastre em Minas, um dos mais graves do ano, aconteceu por volta das 3h30 da madrugada, no km 286 da rodovia. Conforme a PRF, ao chegar ao local, as equipes verificaram que, além de um ônibus de viagem interestadual, uma carreta que transportava pedra de granito e um carro se envolveram no acidente. "Informações preliminares e vestígios no local demonstram que possivelmente um grande bloco de granito se soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus que seguia na rodovia, em sentido contrário", disse, em nota, a PRF.