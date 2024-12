Dortmund bate Wolfsburg e vence 1ª fora de casa no Campeonato Alemão

O Borussia Dortmund conseguiu sua primeira vitória como visitante nesta edição do Campeonato Alemão ao bater o Wolfsburg por 3 a 1 neste domingo (22), pela 15ª rodada, enquanto o lanterna Bochum venceu seu primeiro jogo na temporada com um 2 a 0 sobre o Heidenheim.

Com 25 pontos, o Dortmund sobe para a sexta posição na tabela e evita se distanciar mais da luta pelo título, logo antes da paralisação de três semanas do campeonato.

O time está apenas a dois pontos do Top 4, que dá vaga na Liga dos Campeões, mas a sete do Bayer Leverkusen (2º) e a 11 do líder Bayern de Munique.