Mais de 400 detidos na Índia em operação contra casamentos de menores

Mais de 400 pessoas foram detidas na madrugada de domingo no nordeste da Índia por acusações envolvimento em casamentos de menores de idade, anunciaram as autoridades locais, o que eleva a quase 5.000 o número de detenções por este problema no país desde 2023.

"Vamos continuar adotando medidas fortes para acabar com este flagelo social", declarou o chefe de Governo do estado de Assam, Himanta Biswa Sarma, que espera acabar com os matrimônios infantis em sua região até 2026.

Sarma afirmou que 416 pessoas foram detidas nas operações policiais noturnas e serão levadas a uma audiência com um juiz nas próximas horas.