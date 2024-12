As conquistas de Vinícius Jr. e de outros brasileiros no prêmio The Best da Fifa

O Brasil voltou ao topo do futebol mundial com a escolha de Vinícius Jr. como o melhor jogador de futebol da temporada. O troféu foi um dos mais aguardados na cerimônia The Best da Fifa, realizada na última terça-feira (17) em Doha, no Catar. Muitos outros prêmios foram distribuídos em várias categorias, entre eles, os de melhores treinadores, melhor jogadora, goleiro e goleira, gols mais bonitos da temporada 2023/2024 e até torcedor do ano.

Os holofotes estiveram todos voltados para Vinícius Jr., anunciado como vencedor do cobiçado troféu por Gianni Infantino, presidente da Fifa. Foi ele quem acolheu o atacante do Real Madrid e da seleção brasileira no palco.