Ruínas e trauma em campo de refugiados palestinos na Síria

As aulas na escola do maior campo de refugiados palestinos da Síria terminaram em 18 de outubro de 2012, a julgar pela data que ainda está escrita a giz no quadro mais de 12 anos depois.

Do lado de fora, as crianças que restaram no subúrbio de Yarmuk, em Damasco, brincam entre as ruínas deixadas por mais de uma década de guerra civil na Síria.

Entre as crianças que correm umas atrás das outras, levantando nuvens de poeira, manca um homem torturado que foi libertado da prisão este mês, quando uma aliança de insurgentes derrubou o governo de Bashar al-Assad.