Putin recebe o premiê da Eslováquia em Moscou

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu neste domingo (22) em Moscou o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, um dos poucos governantes da União Europeia (UE) com o qual mantém uma relação cordial desde a intervenção russa na Ucrânia.

"Putin está conversando neste momento com o primeiro-ministro eslovaco Fico no Kremlin", informou em seu canal do Telegram Pavel Zarubin, jornalista de um canal russo muito próximo ao Kremlin.

Ele divulgou um vídeo curto que mostra os dois governantes.