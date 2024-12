Avião que caiu em Gramado tinha capacidade para 9 pessoas e estava regular

Ocupantes do avião morreram, disse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). "Infelizmente, as informações iniciais dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram", postou.

Decolagem foi às 9h15, da cidade de Canela (RS). O avião saiu do aeroclube de Canela e caiu próximo à Avenida das Hortênsias, no centro urbano de Gramado, município vizinho. Segundo sites especializados em aviação, a aeronave havia partido de Jundiaí em direção a Canela na sexta-feira (20), e a viagem durou 1h59.

17 pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, com queimaduras. A informação também foi dada pelo governador Eduardo Leite

Avião atingiu loja de móveis na queda. A Boutique do Móvel postou no Instagram que a sua filial em Gramado estava vazia. "Não havia nenhum funcionário no momento. Estão todos bem, apesar do susto."

O que diz o governo do RS

"A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul confirma a queda de um avião de pequeno porte em Gramado na manhã deste domingo (22/12). O Corpo de Bombeiros Militar controlou o incêndio decorrente da queda da aeronave, que havia decolado de Canela. O avião colidiu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços ainda alcançaram uma pousada.