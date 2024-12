Cinco pontos sobre o canal do Panamá, na mira de Trump

O canal transformou a navegação e o comércio mundial. Em cerca de oito horas, os navios passam de um oceano para o outro sem ter de percorrer todo o caminho até o Cabo Horn, no extremo sul das Américas. De Nova York a São Francisco, um navio economiza uma viagem de 20.300 km.

- A galinha dos ovos de ouro -

O canal, por onde passam 5% do comércio marítimo mundial, conecta mais de 1.900 portos em 170 países.

No início do século XXI, ele havia se tornado muito pequeno, por isso, entre 2009 e 2016, foi ampliado. Hoje, navios de até 366 metros de comprimento e 49 metros de largura podem passar por ele, o que equivale a quase quatro campos de futebol.

O canal contribui com 6% do PIB do Panamá. Desde 2000, o canal rendeu mais de US$ 28 bilhões (172 bilhões de reais) ao Tesouro, muito mais do que nos 85 anos de administração dos EUA (US$ 1,878 bilhão ou R$ 11,5 bilhões).

No último ano fiscal, passaram por ele mais de 11.200 navios, transportando 423 milhões de toneladas de carga, e contribuindo com US$ 2,47 bilhões (15,2 bilhões de reais) para o Tesouro.