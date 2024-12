Gritzbach: Advogado que enganou delator do PCC usou MP em outro golpe

O advogado Ramsés Benjamin Samuel Costa Gonçalves, 52, investigado por suspeita de ter utilizado os nomes de um delegado e de um deputado para tomar dois apartamentos e R$ 300 mil do empresário Vinícius Gritzbach, 38, também usou o nome do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) em outro golpe.

Investigações da Polícia Civil mostram que, em 5 de novembro de 2012, Ramsés enviou pelo correio uma carta para um empresário, simulando tratar-se de uma ação movida contra ele pelo Ministério Público. Ramsés já defendia o cliente em outros processos e dessa vez cobrou R$ 60 mil pelos honorários.

O advogado se reuniu com o empresário e, na ocasião, chegou a fingir que falava com o representante do Ministério Público para propor um acordo em relação à ação penal. O cliente acreditou em Ramsés e pagou a quantia solicitada.