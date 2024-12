"Ódio e violência não podem ter a palavra final", diz presidente alemão

Na segunda parte do discurso, Steinmeier mencionou brevemente algumas crises externas, como a guerra na Ucrânia e os diferentes conflitos no Oriente Médio, mas se concentrou novamente em falar da situação da Alemanha, apontando que entende que há uma insatisfação no país.

"Há uma grande insatisfação com relação à política, à economia, à burocracia e à injustiça. O tom em nosso país se tornou mais áspero, às vezes hostil, em nossa vida cotidiana. Há muitos desafios que precisamos enfrentar. (...) Temos de falar francamente sobre o que está errado, sobre o que não está funcionando em nosso país (...)", disse Steinmeier, em aparente referência ao declínio econômico da Alemanha e à crise que se abateu sobre o governo alemão a partir de novembro.

Por outro lado, o presidente disse estar convencido que o país poderá superar esses problemas. "[Nós] já superamos grandes tarefas e crises juntos no passado. O compromisso com o bem comum e a motivação, a criatividade e o trabalho árduo e, por último, mas não menos importante, a confiança em nós mesmos. (...) Tudo isso está vivo (...) e estou convencido de que tudo isso nos abrirá novos caminhos para o futuro."

"E também estou convencido de que nossa democracia é e continua sendo forte", continuiu Steinmeier, que também lembrou que em 2024 foi celebrado o aniversário de 75 anos da Lei Básica, a Constituição alemã.

O presidente ainda mencionou brevemente o rompimento da coalizão governamental liderada pelo chanceler federal Olaf Scholz, que acabou provocando a convocação de eleições antecipadas, previstas para o fim de fevereiro.

"Mesmo que um governo tenha chegado ao fim prematuramente, isso não é o fim do mundo, mas é uma situação para a qual essa Lei Básica fez provisões. Tomarei a decisão sobre a dissolução do Bundestag e novas eleições com cuidado após as férias de Natal", disse Steinmeier, que ainda tem que ratificar o pedido de Scholz para que Parlamento (Bundestag) seja dissolvido e novas eleições sejam oficialmente convocadas.