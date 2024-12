Vice-presidente do Equador pode retornar ao cargo depois de decisão judicial favorável

"Vamos (...) analisar junto com minha equipe de trabalho no gabinete da vice-presidência" a sentença, disse Abad aos jornalistas no final da audiência, à qual compareceu carregando uma bandeira equatoriana.

Damián Armijos, advogado da vice-presidente, disse à imprensa que "ficou absolutamente claro" que Abad "nunca cometeu o delito do qual foi acusada e que o Ministério do Trabalho desrespeitou suas próprias regras, que o Ministério do Trabalho violou a presunção de inocência e agiu com uma série de irregularidades".

No final da audiência, a juíza Vera denunciou a pressão dos funcionários do Judiciário para que decidissem contra a vice-presidente.

pld/lv/mel/dd/yr

© Agence France-Presse